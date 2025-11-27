Италия экстрадирует в Германию украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"

Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова экстрадируют в Германию

Сергей Кузнецов (Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook)

В четверг, 27 ноября, Италия экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов "Северные потоки" в 2022 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкой федеральной прокуратуры.

Выдача подозреваемого стала возможной после решения Верховного суда о его экстрадиции. Сам он свою причастность к диверсии отрицает.

Его адвокат, Никола Канестрини, выразил уверенность, что после суда в Германии украинец будет оправдан.

Кузнецов был арестован 21 августа вблизи Римини по европейскому ордеру на арест. Ему инкриминируют участие в подрыве газопроводов. Итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию.

Адвокат заявил об обжаловании указанного решения. 19 ноября Кассационный суд отклонил апелляцию и поддержал экстрадицию подозреваемого в Германию.