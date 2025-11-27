Італія екстрадує до Німеччини українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
У четвер, 27 листопада, Італія екстрадує до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву російських газогонів "Північні потоки" у 2022 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника німецької федеральної прокуратури.
Видача підозрюваного стала можливою після рішення Верховного суду щодо його екстрадиції. Сам він свою причетність до диверсії заперечує.
Його адвокат, Нікола Канестріні, висловив упевненість, що після суду в Німеччині українець буде виправданий.
Кузнєцов був заарештований 21 серпня поблизу Ріміні за європейським ордером на арешт. Йому інкримінують участь у підриві газопроводів. Італійський апеляційний суд схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини.
Адвокат заявив про оскарження вказаного рішення. 19 листопада Касаційний суд відхилив апеляцію та підтримав екстрадицію підозрюваного до Німеччини.
- 4 листопада стало відомо, що Кузнєцов оголосив голодування в італійській в'язниці суворого режиму, а 11 листопада чоловік написав листа з в'язниці.
- Того ж дня Лубінець звернувся до омбудсмена Італії з вимогою забезпечити права заарештованого українця. Того ж дня підозрюваний припинив голодування.
