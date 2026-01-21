В Берлине женщину с гражданством Украины и Германии арестовали за шпионаж на Россию

Фигурантка собирала данные о местонахождении производителей оружия, испытаниях БпЛА и запланированных поставках в Украину

Полиция (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke/EPA)

В Берлине прокуратура арестовала гражданку Германии и Украины, которую обвиняют в шпионаже в пользу российской разведки и предоставлении информации, связанной с войной. Об этом сообщило медиа Tagesschau.

Женщине уже объявили обвинения в шпионаже. По версии следствия, она передавала информацию, связанную с войной, по меньшей мере с ноября 2023 года.

Арестованная женщина, которая имеет немецкое и украинское гражданство, вероятно, собирала данные об участниках важных политических событий, а также о местонахождении производителей оружия, испытаниях беспилотников и запланированных поставках дронов в Украину.

Информацию обвиняемая передавала контактному лицу, а он уже пересылал ее в российскую спецслужбу. Этим человеком был офицер, аккредитованный как военный атташе в российском посольстве.

Также утверждается, что женщина помогала контактному лицу в посольстве участвовать в политических мероприятиях в Берлине под вымышленными именами, чтобы установить контакты.

В рамках расследования были проведены обыски в квартире арестованной женщины, а также в квартирах двух других подозреваемых, которые находятся на свободе.

Две другие квартиры принадлежат бывшим сотрудникам Министерства обороны. Федеральная прокуратура сообщила, что женщина пыталась связаться с этими бывшими сотрудниками для получения информации.

8 декабря 2025 года сообщалось, что в Варшаве правоохранители задержали трех граждан Украины, которые перевозили хакерское оборудование.

13 января в Германии двум гражданам Украины выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу российской разведки.