В Берлине женщину с гражданством Украины и Германии арестовали за шпионаж на Россию
В Берлине прокуратура арестовала гражданку Германии и Украины, которую обвиняют в шпионаже в пользу российской разведки и предоставлении информации, связанной с войной. Об этом сообщило медиа Tagesschau.
Женщине уже объявили обвинения в шпионаже. По версии следствия, она передавала информацию, связанную с войной, по меньшей мере с ноября 2023 года.
Арестованная женщина, которая имеет немецкое и украинское гражданство, вероятно, собирала данные об участниках важных политических событий, а также о местонахождении производителей оружия, испытаниях беспилотников и запланированных поставках дронов в Украину.
Информацию обвиняемая передавала контактному лицу, а он уже пересылал ее в российскую спецслужбу. Этим человеком был офицер, аккредитованный как военный атташе в российском посольстве.
Также утверждается, что женщина помогала контактному лицу в посольстве участвовать в политических мероприятиях в Берлине под вымышленными именами, чтобы установить контакты.
В рамках расследования были проведены обыски в квартире арестованной женщины, а также в квартирах двух других подозреваемых, которые находятся на свободе.
Две другие квартиры принадлежат бывшим сотрудникам Министерства обороны. Федеральная прокуратура сообщила, что женщина пыталась связаться с этими бывшими сотрудниками для получения информации.
- 8 декабря 2025 года сообщалось, что в Варшаве правоохранители задержали трех граждан Украины, которые перевозили хакерское оборудование.
- 13 января в Германии двум гражданам Украины выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу российской разведки.
Комментарии (0)