Герус: Зеленский уволил меня не из-за Ляшко

Андрей Герус (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, депутат Андрей Герус объяснил свое увольнение с должности представителя президента в Кабинете министров тем, что фактически уже более двух месяцев не выполняет функции представителя. Об этом он написал в Facebook.

По словам Геруса, с конца августа он не посетил ни одного заседания Кабмина.

"Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-глава комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально", - написал депутат. В комментариях он пояснил, что из-за перегруженности работой не успевал выполнять функции представителя Зеленского в правительстве.

Также Герус отметил, что его увольнение не связано с инцидентом с бывшим депутатом Рады Олегом Ляшко.

"Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные с инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело", - написал депутат.