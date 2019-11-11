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Герус: Зеленский уволил меня не из-за Ляшко

Герус: Зеленский уволил меня не из-за Ляшко - Фото
Андрей Герус (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.11.2019, 14:34

По словам депутата, с конца августа он не посетил ни одного заседания Кабмина

Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, депутат Андрей Герус объяснил свое увольнение с должности представителя президента в Кабинете министров тем, что фактически уже более двух месяцев не выполняет функции представителя. Об этом он написал в Facebook.

По словам Геруса, с конца августа он не посетил ни одного заседания Кабмина.

"Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-глава комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально", - написал депутат. В комментариях он пояснил, что из-за перегруженности работой не успевал выполнять функции представителя Зеленского в правительстве. 

Также Герус отметил, что его увольнение не связано с инцидентом с бывшим депутатом Рады Олегом Ляшко.

"Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные с инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело", - написал депутат.

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Владимир Зеленский кабмин олег ляшко Андрей Герус
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