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22.05.2019, 10:12

Геруса назначили представителем Зеленского в Кабмине

Геруса назначили представителем Зеленского в Кабмине - Фото
Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Указ о назначении главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг представителем президента опубликован на сайте главы государства

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Главу Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, который был советником в штабе Владимира Зеленского перед выборами, назначили представителем президента в Кабинете министров. Соответствующий указ опубликован сегодня, 22 мая, на сайте главы государства.

Герус был советником в штабе Зеленского по вопросам энергетики и тарифной политики.

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Ранее он является членом Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг.

Вчера советник президента, юрист Андрей Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95Спикер парламента заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения КонституцииLIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую. Глава МИД оценил первые назначения и дал совет.

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Теги: кабмин, назначение, Андрей Герус
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