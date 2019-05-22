Геруса назначили представителем Зеленского в Кабмине

Андрей Герус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главу Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, который был советником в штабе Владимира Зеленского перед выборами, назначили представителем президента в Кабинете министров. Соответствующий указ опубликован сегодня, 22 мая, на сайте главы государства.

Герус был советником в штабе Зеленского по вопросам энергетики и тарифной политики.

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Ранее он является членом Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг.

Вчера советник президента, юрист Андрей Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95. Спикер парламента заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. LIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую. Глава МИД оценил первые назначения и дал совет.

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