"Геймчейнджер этой войны". Стартует массовое производство роботизированных платформ

Как заявил Федоров, испытания на полигоне прошли более 50 таких комплексов

Роботизированная платформа (Фото: Telegram-канал Михаила Федорова)

В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ, и через несколько месяцев они появятся на поле боя. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, Украина внедряет массовое производство роботизированных наземных платформ, способных уничтожать позиции и технику россиян, минировать, разминировать, эвакуировать раненых и подвозить боеприпасы.

Telegram-канал Михаила Федорова

Telegram-канал Михаила Федорова

В настоящее время, как отмечает Федоров, кластер Brave1 протестировал на полигоне более 50 таких комплексов. Через несколько месяцев сотни платформ разных типов закупят через инициативу UNITED24 и передадут Вооруженным Силам Украины.

Telegram-канал Михаила Федорова

Telegram-канал Михаила Федорова

"Основная цель наземных роботов – минимизировать участие человека на поле боя. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже есть дроны. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", — отметил Федоров.

Telegram-канал Михаила Федорова

Telegram-канал Михаила Федорова

Также министр сообщил, что на платформе Brave1 зарегистрировали более 140 роботизированных систем. 96 из них прошли оборонную экспертизу, а 14 – кодифицированы по стандартам НАТО. Некоторые системы, по словам Федорова, уже работают на фронте, например роботизированная турель "ШаБля".

Telegram-канал Михаила Федорова

Telegram-канал Михаила Федорова