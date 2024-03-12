"Геймчейнджер цієї війни". Стартує масове виробництво роботизованих платформ – фото
В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ, і за декілька місяців вони з’являться на полі бою. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, Україна впроваджує масове виробництво роботизованих наземних платформ, які здатні знищувати позиції й техніку росіян, мінувати, розміновувати, евакуювати поранених та підвозити боєприпаси.
На цей час, як зазначає Федоров, кластер Brave1 випробував на полігоні понад 50 таких комплексів. За декілька місяців сотні платформ різних типів закуплять через ініціативу UNITED24 й передадуть Збройним Силам України.
"Основна мета наземних роботів — мінімізувати участь людини на полі бою. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", – зазначив Федоров.
Також міністр повідомив, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем. 96 з них пройшли оборонну експертизу, а 14 – кодифіковано за стандартами НАТО. Деякі системи, за словами Федорова, вже працюють на фронті, як-от роботизована турель "ШаБля".
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