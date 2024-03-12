"Геймчейнджер цієї війни". Стартує масове виробництво роботизованих платформ – фото

Як заявив Федоров, випробування на полігоні пройшли понад 50 таких комплексів

Роботизована платформа (Фото: Telegram-канал Михайла Федорова)

В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ, і за декілька місяців вони з’являться на полі бою. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, Україна впроваджує масове виробництво роботизованих наземних платформ, які здатні знищувати позиції й техніку росіян, мінувати, розміновувати, евакуювати поранених та підвозити боєприпаси.

Telegram-канал Михайла Федорова

Telegram-канал Михайла Федорова

На цей час, як зазначає Федоров, кластер Brave1 випробував на полігоні понад 50 таких комплексів. За декілька місяців сотні платформ різних типів закуплять через ініціативу UNITED24 й передадуть Збройним Силам України.

Telegram-канал Михайла Федорова

Telegram-канал Михайла Федорова

"Основна мета наземних роботів — мінімізувати участь людини на полі бою. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", – зазначив Федоров.

Telegram-канал Михайла Федорова

Telegram-канал Михайла Федорова

Також міністр повідомив, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем. 96 з них пройшли оборонну експертизу, а 14 – кодифіковано за стандартами НАТО. Деякі системи, за словами Федорова, вже працюють на фронті, як-от роботизована турель "ШаБля".

Telegram-канал Михайла Федорова

Telegram-канал Михайла Федорова