Гибель помощника Залужного. Офицер аппарата главкома ВСУ получил подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, который подарил гранаты погибшему помощнику генерала Геннадию Частякову.

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Правоохранители заявляют, что военный без разрешения забрал себе восемь ручных гранат DM 51A2 и принес их в свой кабинет.

Шесть боеприпасов офицер упаковал в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя — его он подарил помощнику Залужного Геннадию Частякову в честь дня рождения последнего.

ГБР утверждает, что такими действиями подозреваемый "фактически совершил сбыт взрывных устройств".

Еще две гранаты он хранил в кабинете, где их изъяли при обыске. Подозрение предъявлено по статье о приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без законного разрешения.

В сообщении сказано, что следствие продолжается, а правоохранители не отбрасывают ни одну из версий.

6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.

Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. Сын Частякова в тяжелом состоянии. Читайте также: Гибель помощника Залужного. ГБР озвучило четыре версии трагедии

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