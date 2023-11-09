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Гибель помощника Залужного. Офицер аппарата главкома ВСУ получил подозрение

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 11:36
Гибель помощника Залужного. Офицер аппарата главкома ВСУ получил подозрение - Фото
Геннадий Частяков (Фото: Геннадий Частяков/Facebook)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру аппарата главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, который подарил гранаты погибшему помощнику генерала Геннадию Частякову. 

Правоохранители заявляют, что военный без разрешения забрал себе восемь ручных гранат DM 51A2 и принес их в свой кабинет. 
Шесть боеприпасов офицер упаковал в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя — его он подарил помощнику Залужного Геннадию Частякову в честь дня рождения последнего. 
ГБР утверждает, что такими действиями подозреваемый "фактически совершил сбыт взрывных устройств". 
Еще две гранаты он хранил в кабинете, где их изъяли при обыске. Подозрение предъявлено по статье о приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без законного разрешения. 
В сообщении сказано, что следствие продолжается, а правоохранители не отбрасывают ни одну из версий. 
  • 6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
  • Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • Сын Частякова в тяжелом состоянии.

Читайте также: Гибель помощника Залужного. ГБР озвучило четыре версии трагедии 

Дмитрий Гриниченко
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подозрениеВалерий Залужныйгбргеннадий частяков

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