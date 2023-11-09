Загибель помічника Залужного. Офіцер апарату головкома ЗСУ отримав підозру
09.11.2023, 11:36
Геннадій Частяков (Фото: Геннадій Частяков/Facebook)
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру апарату головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який подарував гранати загиблому помічнику генерала Геннадію Частякову.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Правоохоронці заявляють, що військовий без дозволу забрав собі вісім ручних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету.
Шість боєприпасів офіцер запакував у подарункову дерев'яну коробку і поклав туди пляшку міцного алкоголю — його він подарував помічникові Залужного Геннадію Частякову на честь дня народження останнього.
ДБР стверджує, що такими діями підозрюваний "фактично здійснив збут вибухових пристроїв".
Ще дві гранати він зберігав у кабінеті, де їх вилучили під час обшуку. Підозра пред'явлена за статтею про придбання, зберігання, носіння та збут вибухових пристроїв без законного дозволу.
У повідомленні йдеться, що слідство триває, а правоохоронці не відкидають жодної версії.
Шість боєприпасів офіцер запакував у подарункову дерев'яну коробку і поклав туди пляшку міцного алкоголю — його він подарував помічникові Залужного Геннадію Частякову на честь дня народження останнього.
ДБР стверджує, що такими діями підозрюваний "фактично здійснив збут вибухових пристроїв".
Ще дві гранати він зберігав у кабінеті, де їх вилучили під час обшуку. Підозра пред'явлена за статтею про придбання, зберігання, носіння та збут вибухових пристроїв без законного дозволу.
У повідомленні йдеться, що слідство триває, а правоохоронці не відкидають жодної версії.
- 6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Геннадій Частяков і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
- Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- Син Частякова у тяжкому стані.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі