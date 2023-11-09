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Загибель помічника Залужного. Офіцер апарату головкома ЗСУ отримав підозру

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 11:36
Загибель помічника Залужного. Офіцер апарату головкома ЗСУ отримав підозру - Фото
Геннадій Частяков (Фото: Геннадій Частяков/Facebook)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру апарату головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який подарував гранати загиблому помічнику генерала Геннадію Частякову.

Правоохоронці заявляють, що військовий без дозволу забрав собі вісім ручних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету.

Шість боєприпасів офіцер запакував у подарункову дерев'яну коробку і поклав туди пляшку міцного алкоголю — його він подарував помічникові Залужного Геннадію Частякову на честь дня народження останнього.

ДБР стверджує, що такими діями підозрюваний "фактично здійснив збут вибухових пристроїв".

Ще дві гранати він зберігав у кабінеті, де їх вилучили під час обшуку. Підозра пред'явлена за статтею про придбання, зберігання, носіння та збут вибухових пристроїв без законного дозволу.

У повідомленні йдеться, що слідство триває, а правоохоронці не відкидають жодної версії.
  • 6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Геннадій Частяков і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
  • Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • Син Частякова у тяжкому стані.
Дмитро Гриниченко
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війнаДБРпідозраВалерій Залужнийгеннадій частяков

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