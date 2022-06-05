Глава Африканского союза приедет в Украину. Позавчера он встречался с Путиным

Президент Сенегала Маки Салл, выполняющий также обязанности главы Африканского союза, подтвердил, что намерен посетить Украину. Об этом сообщает Anadolu.

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На пресс-конференции в Аккре по итогам саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Салла спросили, планирует ли он после визита к Владимиру Путину поехать также и в Украину. Президент Сенегала ответил утвердительно.

"Да, я поеду в Украину", – сказал Салл, не назвав, впрочем, дату планируемого визита.

3 июня Салл встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой переговоров была нехватка продовольствия в Африке, вызванная вторжением России в Украину, – до его начала более 40% потребляемой в Африке пшеницы поставлялось из этих двух стран.

О планах посетить Украину глава Африканского союза упоминал еще 22 мая.

31 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало, необходимы гарантии от ООН и третьих стран.

3 июня представитель МИД Германии заявил, что ФРГ решительно осуждает попытку Путина переложить на страны Запада ответственность за угрозу возникновения глобального продовольственного кризиса.

4 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что устроенная Россией блокада зернового экспорта из Украины может привести к голоду "глобального масштаба", и что Кремль ведет себя как "законченный пират", шантажируя Запад угрозой голода в Африке и требуя снятия санкций.

Сергей Бережной

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