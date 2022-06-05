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Глава Африканского союза приедет в Украину. Позавчера он встречался с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 16:38
Глава Африканского союза приедет в Украину. Позавчера он встречался с Путиным - Фото
Маки Салл (Фото - EPA)

Президент Сенегала Маки Салл, выполняющий также обязанности главы Африканского союза, подтвердил, что намерен посетить Украину. Об этом сообщает Anadolu.

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На пресс-конференции в Аккре по итогам саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Салла спросили, планирует ли он после визита к Владимиру Путину поехать также и в Украину. Президент Сенегала ответил утвердительно. 

"Да, я поеду в Украину", – сказал Салл, не назвав, впрочем, дату планируемого визита.

3 июня Салл встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой переговоров была нехватка продовольствия в Африке, вызванная вторжением России в Украину, – до его начала более 40% потребляемой в Африке пшеницы поставлялось из этих двух стран.

О планах посетить Украину глава Африканского союза упоминал еще 22 мая

  • 31 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало, необходимы гарантии от ООН и третьих стран.
  • 3 июня представитель МИД Германии заявил, что ФРГ решительно осуждает попытку Путина переложить на страны Запада ответственность за угрозу возникновения глобального продовольственного кризиса.
  • 4 июня  министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что устроенная Россией блокада зернового экспорта из Украины может привести к голоду "глобального масштаба", и что Кремль ведет себя как "законченный пират", шантажируя Запад угрозой голода в Африке и требуя снятия санкций.
Сергей Бережной
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Африканский союз продовольственный кризис Маки Салл
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