Глава Бучанского ТЦК получил новое подозрение – в незаконном обогащении на 14,4 млн грн

Обыски у подозреваемых (Фото: Офис генерального прокурора)

Руководителю Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого в августе разоблачили на организации схемы уклонения от мобилизации, объявлено о новом подозрении. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Ему инкриминируют незаконное обогащение почти на 14,4 млн грн, которые он не внес в декларацию.

По данным следствия, чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов военно-врачебной комиссии.

Во время обысков у подозреваемых было обнаружено более $1,2 млн. Часть из этих денег, а именно – почти $450 000 были обнаружены и изъяты у руководителя Бучанского ТЦК, который прятал их в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в своем доме.

Шевченковским районным судом Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 18 млн грн.

16 августа Служба безопасности Украины сообщила о задержании глав Бориспольского и Бучанского ТЦК. По версии следствия, чиновники организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Они предлагали военнообязанным мужчинам "помощь" в подделке документов о состоянии здоровья.

За такую "услугу" мужчины просили по $37 000 с человека, установили правоохранители. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" мужчин во время прохождения ВВК.

24 июля 2024 года Нацполиция сообщила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклоняющихся – задержаны служащие РТЦК. Утверждается, что за месяц они зарабатывали $100 000 – $150 000.

3 августа ГБР сообщило об уже четвертом подозрении бывшему начальнику Ровенского ТЦК. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ.

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