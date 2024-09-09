Керівник Бучанського ТЦК отримав нову підозру – у незаконному збагаченні на 14,4 млн грн

Обшуки у підозрюваних (Фото: Офіс генерального прокурора)

Керівнику Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого у серпні викрили на організації схеми ухилення від мобілізації, повідомлено про нову підозру. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Йому інкримінують незаконне збагачення на майже 14,4 млн грн, які ним не були задекларовані.

За даними слідства, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків військово-лікарської комісії.

Під час обшуків у підозрюваних загалом було виявлено понад $1,2 млн. Частину з цих грошей, а саме – майже $450 000 було виявлено та вилучено у керівника Бучанського ТЦК, який ховав їх у спеціально облаштованих схованках під підлогою й за обшивкою стін у своєму будинку.

Шевченківським районним судом Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

16 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання очільників Бориспільського і Бучанського ТЦК. За версією слідства, посадовці організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони пропонували військовозобов'язаним чоловікам "допомогу" у підробленні документів про стан здоров'я.

За таку "послугу" чоловіки просили $37 000 з людини, встановили правоохоронці. У цю суму входила підготовка повного "пакету" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" чоловіків під час проходження ВЛК.

24 липня 2024 року Нацполіція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців РТЦК. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.

3 серпня ДБР повідомило про вже четверту підозру колишньому начальнику Рівненського ТЦК. Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

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