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07.07.2019, 23:52

Глава делегации Британии в ПАСЕ присоединился к демаршу Украины

Глава делегации Британии в ПАСЕ присоединился к демаршу Украины - Фото
Роджер Гейл (фото - Council of Europe, Sandro Weltin)

Роджер Гейл резко раскритиковал позицию Франции и Германии

Глава делегации Великобритании в ПАСЕ Роджер Гейл присоединился к странам, заявившим о демарше из-за решения о возвращении россиян в Ассамблею. Об этом сообщил в Facebook председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании", - написал Арьев.

4 июля глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл заявил, что Франция и Германия в случае со скандальным голосованием "за Россию" в Парламентской ассамблее Совета Европы преследовали свои национальные интересы, и такая их позиция "не имеет ничего общего с принципами и правами человека".

30 июня сообщалось, что государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией по факту возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу. 1 июля к ним присоединились представители Швеции в ПАСЕ.

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Теги: Роджер Гейл, пасе, демарш
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