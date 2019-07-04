В Британии резко раскритиковали Германию и Францию за ПАСЕ

Роджер Гейл (фото - Council of Europe, Klara Beck)

Франция и Германия в случае со скандальным голосованием "за Россию" в Парламентской ассамблее Совета Европы преследовали свои национальные интересы, и такая их позиция "не имеет ничего общего с принципами и правами человека". Об этом в комментарии Голосу Америки заявил глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.

"В случае Германии - это газопровод Северный поток-2. В случае Франции - это желание партии президента Эмманюэля Макрона снять санкции (с РФ, - ред.), чтобы снова продавать им товары", - отметил Гейл.

По его словам, такая позиция коллег не имеет ничего общего с принципами и правами человека или идеей, что россияне не будут иметь доступа к ЕСПЧ, если не пустить их в ПАСЕ.

"Это чушь. Фактически, они уже не имеют к нему доступа", - сказал он.

Британского парламентария обеспокоило то, что уже через несколько минут после голосования россиянин Леонид Слуцкий, которого не избрали вице-президентом ПАСЕ (но который фактический является спикером делегации РФ), заявил на росТВ, что их возвращение в зал - это якобы первый шаг международного признания Крыма частью РФ.

"Это полностью противоречит резолюциям, одобренным Советом Европы", - подчеркнул Гейл.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Полномочия депутатов страны-оккупанта подтвердили. LIGA.net показала, какие страны были "за". Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ. Президент Зеленский посетовал, что Меркель и Макрон его "не услышали".

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