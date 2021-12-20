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Глава дипломатии ЕС о войсках России: Надеемся на лучшее – готовимся к худшему

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 07:41
Глава дипломатии ЕС о войсках России: Надеемся на лучшее – готовимся к худшему - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Евросоюзу до конца неясны намерения войск России у границ Украины, ЕС надеется на лучшее, но готовится к худшему. Об этом написал в блоге для Европейской службы внешних связей верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Он отметил, что конечные цели России неизвестны, за исключением того, что она стремится угрожать Украине и ослабить ее.

"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему, – заявил Боррель.

По его словам, РФ может использовать нынешний кризис для изменения структуры безопасности в Европе, исключив из обсуждения европейцев.

Боррель считает, что сейчас настало время проявить твердость и единство, чтобы предотвратить расширение агрессии РФ.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства, и поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили расширить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", – добавил он.

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Марк Сировой
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санкции ЕС вторжение Жозеп Боррель войска россии
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