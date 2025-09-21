Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что не думает о должности президента Германии
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не думает о том, чтобы баллотироваться на пост президента Германии. Об этом она сказала в интервью Le Soir.
25 августа Spiegel сообщал, что немецкий канцлер Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения Урсулы фон дер Ляйен как кандидата в президенты Германии на выборах в 2027 году.
В интервью главу Еврокомиссии спросили, может ли она подтвердить, что доведет срок полномочий главы Еврокомиссии до конца, то есть до 2029 года.
"Да! Я полностью посвящена своим обязанностям президента Комиссии и не готов выполнять другие обязанности", – сказала она.
Что касается двух вотумов недоверия, которые главе Еврокомиссии хотят вынести в октябре, она заявила, что работает в интересах всех европейцев, однако политики имеют право на собственное мнение.
"Члены крайне правых и крайне левых имеют полное право придерживаться разных мнений и осуществлять свои парламентские прерогативы. Не мне это комментировать. Я убеждена, что Европа сможет справиться со всеми вызовами, если мы сохраним единство – партии, государства-члены и институты ЕС", – сказала Урсула фон дер Ляйен.
- 10 июля Европейский парламент отклонил вотум недоверия руководительнице Еврокомиссии. Против выступили 360 избранников, за – 175, еще 18 воздержались. Для поддержки вотума нужен был минимум 361 голос.
- 16 сентября стало известно, что Европарламент в октябре рассмотрит два вотума недоверия фон дер Ляйен. Их отдельно подали партии "Патриоты за Европу" и "Левые".
