Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что не думает о должности президента Германии

О вотуме недоверия Урсула фон дер Ляйне заявила, что работает на благо ЕС, а у политиков может быть свое мнение

Урсула фон дер Ляйен (Фото: пресс-служба Еврокомиссии)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не думает о том, чтобы баллотироваться на пост президента Германии. Об этом она сказала в интервью Le Soir.

25 августа Spiegel сообщал, что немецкий канцлер Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения Урсулы фон дер Ляйен как кандидата в президенты Германии на выборах в 2027 году.

В интервью главу Еврокомиссии спросили, может ли она подтвердить, что доведет срок полномочий главы Еврокомиссии до конца, то есть до 2029 года.

"Да! Я полностью посвящена своим обязанностям президента Комиссии и не готов выполнять другие обязанности", – сказала она.

Что касается двух вотумов недоверия, которые главе Еврокомиссии хотят вынести в октябре, она заявила, что работает в интересах всех европейцев, однако политики имеют право на собственное мнение.

"Члены крайне правых и крайне левых имеют полное право придерживаться разных мнений и осуществлять свои парламентские прерогативы. Не мне это комментировать. Я убеждена, что Европа сможет справиться со всеми вызовами, если мы сохраним единство – партии, государства-члены и институты ЕС", – сказала Урсула фон дер Ляйен.