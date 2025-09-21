Глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що не думає про посаду президента Німеччини
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не думає про те, щоб балотуватися на посаду президента Німеччини. Про це вона сказала в інтерв'ю Le Soir.
25 серпня Spiegel повідомляв, що німецький канцлер Фрідріх Мерц розглядає можливість висунення Урсули фон дер Ляєн як кандидатки в президенти Німеччини на виборах у 2027 році.
В інтерв'ю голову Єврокомісії запитали, чи може вона підтвердити, що доведе термін повноважень голови Єврокомісії до кінця, тобто до 2029 року.
"Так! Я повністю присвячена своїм обов'язкам президента Комісії і не готова виконувати інші обов'язки", – сказала вона.
Щодо двох вотумів недовіри, які голові Єврокомісії хочуть винести в жовтні, вона заявила, що працює в інтересах усіх європейців, однак політики мають право на власну думку.
"Члени крайніх правих і крайніх лівих мають повне право дотримуватися різних думок і здійснювати свої парламентські прерогативи. Не мені це коментувати. Я переконана, що Європа зможе впоратися з усіма викликами, якщо ми збережемо єдність – партії, держави-члени та інститути ЄС", – сказала Урсула фон дер Ляєн.
- 10 липня Європейський парламент відхилив вотум недовіри очільниці Єврокомісії. Проти виступили 360 обранців, за – 175, ще 18 утрималися. Для підтримки вотуму потрібен був мінімум 361 голос.
- 16 вересня стало відомо, що Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри фон дер Ляєн. Їх окремо подали партії "Патріоти за Європу" і "Ліві".
