Глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що не думає про посаду президента Німеччини

Про вотум недовіри Урсула фон дер Ляйне заявила, що працює на благо ЄС, а у політиків може бути своя думка

Урсула фон дер Ляєн (Фото: прес-служба Єврокомісії)

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не думає про те, щоб балотуватися на посаду президента Німеччини. Про це вона сказала в інтерв'ю Le Soir.

25 серпня Spiegel повідомляв, що німецький канцлер Фрідріх Мерц розглядає можливість висунення Урсули фон дер Ляєн як кандидатки в президенти Німеччини на виборах у 2027 році.

В інтерв'ю голову Єврокомісії запитали, чи може вона підтвердити, що доведе термін повноважень голови Єврокомісії до кінця, тобто до 2029 року.

"Так! Я повністю присвячена своїм обов'язкам президента Комісії і не готова виконувати інші обов'язки", – сказала вона.

Щодо двох вотумів недовіри, які голові Єврокомісії хочуть винести в жовтні, вона заявила, що працює в інтересах усіх європейців, однак політики мають право на власну думку.

"Члени крайніх правих і крайніх лівих мають повне право дотримуватися різних думок і здійснювати свої парламентські прерогативи. Не мені це коментувати. Я переконана, що Європа зможе впоратися з усіма викликами, якщо ми збережемо єдність – партії, держави-члени та інститути ЄС", – сказала Урсула фон дер Ляєн.