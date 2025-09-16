Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри фон дер Ляєн

Ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" подали окремі вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Olivier Matthys/EPA)

На початку жовтня Європейський парламент планує обговорити, а потім проголосувати за два вотуми недовіри президентці Європейській комісії Урсулі фон дер Ляєн. Про це повідомила газета Politico із посиланням на внутрішній електронний лист голови Європарламенту Роберти Мецоли.

Обговорення та голосування відбудуться під час пленарного засідання ЄП 6-9 жовтня.

Дві політичні групи – ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" – подали окремі вотуми недовіри фон дер Ляєн опівночі 10 вересня. "Патріоти" подали свій вотум недовіри на 20 секунд раніше за "Лівих", повідомили два співрозмовники медіа.

Ці кроки були зроблені лише через кілька годин після того, як президентка Єврокомісії виступила в парламенті в Страсбурзі з історичною промовою про стан справ у Європейському Союзі, і лише через два місяці після останнього голосування про довіру до її керівництва.

"Патріоти за Європу" звинувачують посадовицю у відсутності прозорості й підзвітності та критикують торговельні угоди ЄС. "Ліві" також критикують торговельну політику Єврокомісії, але більший акцент роблять на бездіяльності виконавчої влади на тлі війни Ізраїлю в Газі.

Одночасне подання двох пропозицій про висловлення недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в Європарламенті щодо того, як буде організовано проведення двох дебатів і двох голосувань, йдеться в матеріалі.

Час проведення дебатів і голосувань буде визначено лідерами політичних груп під час обговорення остаточного порядку денного пленарного засідання 1 жовтня, повідомила речниця Європарламенту Дельфіне Колард.

За словами двох співрозмовників, найімовірнішим варіантом є проведення спільної дискусії в понеділок, 6 жовтня, а потім двох окремих голосувань у четвер, 9 жовтня.

"Патріоти", ймовірно, заявлять про своє право на перше голосування, оскільки вони першими подали документи.