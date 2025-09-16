Европарламент в октябре рассмотрит два вотума недоверия фон дер Ляйен

Ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" подали отдельные вотумы недоверия к Урсуле фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Matthys/EPA)

В начале октября Европейский парламент планирует обсудить, а затем проголосовать за два вотума недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутреннее электронное письмо председателя Европарламента Роберты Мецолы.

Обсуждение и голосование состоятся во время пленарного заседания ЕП 6-9 октября.

Две политические группы – ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" – подали отдельные вотумы недоверия фон дер Ляйен в полночь 10 сентября. "Патриоты" подали свой вотум недоверия на 20 секунд раньше "Левых", сообщили два собеседника медиа.

Эти шаги были сделаны всего через несколько часов после того, как президент Еврокомиссии выступила в парламенте в Страсбурге с исторической речью о состоянии дел в Европейском Союзе, и только через два месяца после последнего голосования о доверии к ее руководству.

"Патриоты за Европу" обвиняют чиновницу в отсутствии прозрачности и подотчетности и критикуют торговые соглашения ЕС. "Левые" также критикуют торговую политику Еврокомиссии, но больший акцент делают на бездействии исполнительной власти на фоне войны Израиля в Газе.

Одновременное представление двух предложений о выражении недоверия является беспрецедентным и вызвало дискуссию в Европарламенте относительно того, как будет организовано проведение двух дебатов и двух голосований, говорится в материале.

Время проведения дебатов и голосований определят лидеры политических групп при обсуждении окончательной повестки дня пленарного заседания 1 октября, сообщила пресс-секретарь Европарламента Дельфине Колард.

По словам двух собеседников, наиболее вероятный вариант – проведение совместной дискуссии в понедельник, 6 октября, а затем двух отдельных голосований в четверг, 9 октября.

"Патриоты", вероятно, заявят о своем праве на первое голосование, поскольку они первыми подали документы.