Глава Европарламента: Мы и США – исторические союзники, не нужно бояться Трампа

Роберта Метсола (Фото: ЕРА)

Европу не должен пугать новый президент США Дональд Трамп, а наоборот она должна говорить с американской стороной "одним голосом". Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола в интервью газете La Stampa.

Она отметила, что Европа в последнее время "потеряла слишком большую уверенность в себе".

"Я не хочу слышать слова пессимизма. Мы и США – исторические союзники. Наши ценности демократии и верховенства закона одинаковы, и у нас общая позиция по отношению к России и Ирану", – сказала Метсола, подчеркнув, что пришел момент действовать.

Говоря о роли Евросоюза, глава Европарламента отметила, что необходимо действовать "честно и последовательно", говорить одно, а не "27 разных вещей".

"И нам нужно быть осторожными, потому что Китай хочет контролировать нас своими технологическими и интеллектуальными возможностями, чтобы производить здесь свою продукцию", – добавила глава Европарламента.