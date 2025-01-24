Глава Європарламенту: Ми та США – історичні союзники, не треба боятися Трампа

Роберта Метсола (Фото: ЕРА)

Європу не повинен лякати новий президент США Дональд Трамп, а навпаки вона має говорити з американською стороною "одним голосом". Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола в інтерв'ю газеті La Stampa.

Вона зазначила, що Європа останнім часом "втратила надто велику впевненість у собі".

"Я не хочу чути слова песимізму. Ми й США – історичні союзники. Наші цінності демократії та верховенства закону однакові, і у нас спільна позиція щодо Росії та Ірану", – сказала Метсола, наголосивши, що настав момент діяти.

Говорячи про роль Євросоюзу, глава Європарламенту зазначила, що необхідно діяти "чесно та послідовно", говорити одне, а не "27 різних речей".

"І нам потрібно бути обережними, тому що Китай хоче контролювати нас своїми технологічними та інтелектуальними можливостями, щоб виробляти тут свою продукцію", – додала голова Європарламенту.

21 січня Шольц заявив, що Трамп "триматиме мир у невідомості" найближчими роками.

22 січня Туск заявив, що ЄС потрібно озброїтися, щоб "вижити" у невизначеному світі.

23 січня генсек НАТО заявив, що США мають продовжити допомогу Україні, Європа заплатить.