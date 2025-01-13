Глава ФБР досрочно уходит в отставку на фоне возвращения Трампа в Белый дом

Глава ФБР Кристофер Рэй (Фото: x.com/FBI)

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй сообщил, что уходит в отставку. Его решение связано с нежеланием втягивать ведомство в политическую борьбу с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Об этом Рэй сообщил в интервью CBS News.

Отмечается, что он решил покинуть свой пост почти на три года раньше срока.

"Мое решение уйти из ФБР, должен вам сказать, было одним из самых трудных, которые мне когда-либо приходилось принимать. Я глубоко, глубоко переживаю — за ФБР, за нашу миссию — и особенно за наших людей", – сказал Рэй.

Он отметил, что Трамп дал ясно понять, что намерен внести изменения в работу ФБР и сменить его руководителя. По словам Рэя, сделать это он может как по любой причине, так и вообще без нее.

Поэтому глава ведомства решил, что будет лучше "попытаться сделать это упорядоченным образом" и не втягивать Бюро еще глубже в конфликт.

Отмечается, что в 2017 году Трамп уволил тогдашнего главу ФБР Джеймса Коми на фоне расследования о том, а не сговаривались ли соратники политика с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года.

Кроме того, Рэй курировал "крупнейшее дело в истории ФБР" – нападение на Капитолий в 2021 году, отмечает CBS News. Избранный президент Трамп пообещал помиловать многих из 1500 человек, которым были предъявлены обвинения.

Также Трамп "зол" на Рэя после расследования ФБР о предполагаемом заговоре с целью срыва выборов 2020 года, отмечает издание. Новоизбранный президент "в ярости" из-за обыска ФБР в 2022 году в поисках секретных файлов в его доме. Тогда было обнаружено 72 документа с грифом "совершенно секретно" или "секретно".

На пост главы ФБР Трамп выдвигает кандидатуру Каша Пателя. Его должен утвердить Сенат.