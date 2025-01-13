Глава ФБР достроково йде у відставку на тлі повернення Трампа до Білого дому

Глава ФБР Крістофер Рей (Фото: x.com/FBI)

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей повідомив, що йде у відставку. Його рішення пов'язане з небажанням втягувати відомство у політичну боротьбу з новообраним президентом Дональдом Трампом. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.

Зазначається, що він вирішив залишити свою посаду майже на три роки раніше за термін.

"Моє рішення піти з ФБР, маю вам сказати, було одним із найважчих, які мені колись доводилося ухвалювати. Я глибоко, глибоко переживаю – за ФБР, за нашу місію – і особливо за наших людей", – сказав Рей.

Він зазначив, що Трамп дав чітко зрозуміти, що має намір внести зміни до роботи ФБР та змінити його керівника. За словами Рея, зробити це він може як із будь-якої причини, так і взагалі без неї.

Тому глава відомства вирішив, що краще "спробувати зробити це впорядкованим чином" і не втягувати Бюро ще глибше в конфлікт.

Зазначається, що у 2017 році Трамп звільнив тодішнього голову ФБР Джеймса Комі на тлі розслідування про те, чи не змовлялися соратники політика з Росією, щоб вплинути на вибори 2016 року.

Крім того, Рей керував "найбільшою справою в історії ФБР" – напад на Капітолій у 2021 році, зазначає CBS News. Обраний президент Трамп пообіцяв помилувати багатьох із 1500 осіб, яким було висунуто звинувачення.

Також Трамп "злий" на Рея після розслідування ФБР про передбачувану змову з метою зриву виборів 2020 року, зазначає видання. Новообраний президент "розлючений" через обшук ФБР у 2022 році в пошуках секретних файлів у його будинку. Тоді було виявлено 72 документи з грифом "цілком таємно" або "таємно".

На пост глави ФБР Трамп висуває кандидатуру Кеша Пателя. Його має затвердити Сенат.