Глава Генштаба Румынии: Надо готовиться к войне с РФ, но нашим резервистам по 50 лет

Георгица Влад заявил, что в последний раз база резервистов в Румынии обновлялась в 2007 году

Георгица Влад (Фото: Радио Свобода)

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад заявил в интервью румынской службе Радио Свобода, что его страна должна быть готова к потенциальной войне с Россией. В то же время он заявил, что румынские резервисты "слишком стары, чтобы воевать".

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"РФ стала проблемой для мирового порядка, для демократии. По сути, это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной. Население Румынии, как и все население Европейского союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", – сказал Влад.

Он убежден, что в ближайшем будущем российский диктатор Владимир Путин прибегнет к эскалации. По мнению главы румынского Генштаба, прежде всего он попытается напасть на Молдову.

Влад призвал страны НАТО пополнить запасы вооружений и подготовить людей, в частности, путем введения добровольной военной службы для всего населения.

Румынский топ-военный также отметил, что его стране следует обновить базу резервистов, поскольку она устарела – последний раз обновлялась в 2007 году.

"Представьте себе человека лет 50 с рюкзаком, как его называют в народе, на 80 литров на спине. А еще с бронежилетом, боеприпасами, оружием и тому подобным", – сказал он.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что существует насущная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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