Глава Генштабу Румунії: Треба готуватися до війни з РФ, але нашим резервістам по 50 років

Георгіца Влад заявив, що останній раз база резервістів у Румунії оновлювалася у 2007 році

Георгіца Влад (Фото: Радіо Свобода)

Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад заявив у інтерв'ю румунській службі Радіо Свобода, що його країна має бути готова до потенційної війни з Росією. Водночас він заявив, що румунські резервісти "занадто старі, щоб воювати".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"РФ стала проблемою для світового порядку, для демократії. По суті, це війна Росії з демократичним світом. Це не війна з Україною. Населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, Європи, повинно хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими", – сказав Влад.

Він переконаний, що в найближчому майбутньому російський диктатор Володимир Путін вдасться до ескалації. На думку глави румунського Генштабу, насамперед він спробує напасти на Молдову.

Влад закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати людей – зокрема, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.

Румунський топвійськовий також зазначив, що його країні слід оновити базу резервістів, оскільки вона застаріла – останній раз оновлювалася 2007 року.

"Уявіть собі людину років 50 з рюкзаком, як його називають у народі, на 80 літрів на спині. А ще з бронежилетом, боєприпасами, зброєю тощо", – сказав він.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

Читайте також: Генсек НАТО: Важливо слухати Трампа, коли той закликає Європу більше витрачати на оборону