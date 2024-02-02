Глава Генштабу Румунії: Треба готуватися до війни з РФ, але нашим резервістам по 50 років
Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад заявив у інтерв'ю румунській службі Радіо Свобода, що його країна має бути готова до потенційної війни з Росією. Водночас він заявив, що румунські резервісти "занадто старі, щоб воювати".
"РФ стала проблемою для світового порядку, для демократії. По суті, це війна Росії з демократичним світом. Це не війна з Україною. Населення Румунії, як і все населення Європейського союзу, Європи, повинно хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими", – сказав Влад.
Він переконаний, що в найближчому майбутньому російський диктатор Володимир Путін вдасться до ескалації. На думку глави румунського Генштабу, насамперед він спробує напасти на Молдову.
Влад закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати людей – зокрема, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.
Румунський топвійськовий також зазначив, що його країні слід оновити базу резервістів, оскільки вона застаріла – останній раз оновлювалася 2007 року.
"Уявіть собі людину років 50 з рюкзаком, як його називають у народі, на 80 літрів на спині. А ще з бронежилетом, боєприпасами, зброєю тощо", – сказав він.
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