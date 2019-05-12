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12.05.2019, 16:53

Глава Генштаба ВСУ заявил о взломе его Facebook для провокации

Глава Генштаба ВСУ заявил о взломе его Facebook для провокации - Фото
Виктор Муженко (фото - Андрей ГудзенкоLIGA.net)

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал это продолжающейся гибридной войной

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Глава Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его персональную страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания". Об этом он сам сообщил в соцсети.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране", - заявил он.

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Он назвал это продолжающейся гибридной войной, предупредив, что "мы традиционно будем давать достойный отпор врагу". 

При этом Муженко не уточнил, о какой именно провокационной информации, распространенной хакерами, идет речь. Самой записи на его странице в данный момент нет.

В августе 2017 страницу Муженко уже пытались взломать. 19 апреля 2019 года он заявил, что ему и семье может грозить опасность.

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Теги: Генштаб ВСУ, facebook, виктор муженко, взлом
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