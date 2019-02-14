Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.02.2019, 16:21

Глава КМИС уточнил: Рейтинги кандидатов в президенты не растут

Глава КМИС уточнил: Рейтинги кандидатов в президенты не растут - Фото
Владимир Паниотто

Паниотто опровергает сообщения в СМИ, отмечая, что за последние 10 дней рейтинги кандидатов в президенты практически не изменились

Реклама
Реклама

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто после публикации результатов соцопроса, уточнил, что цифры – "почти ничем не отличаются от тех, что были опубликованы неделю назад компанией СОЦИС". Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что наращивается отрыв кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского или отрыв президента Петра Порошенко от кандидата Юлии Тимошенко.

"В частности, в обоих исследованиях на первом месте В. Зеленский (16% по отношению ко всем), на втором месте два кандидата, рейтинги которых не отличаются в рамках погрешности – П. Порошенко (11%) и Ю. Тимошенко (10%)", - написал Паниотто.

Реклама

Глава КМИС констатирует, что "за последние 10 дней ситуация практически не изменилась".

Ранее сегодня были опубликованы результаты соцопросов, согласно которым лидирует Зеленский. Согласно опросу по парламентским выборам, если бы выборы были в феврале этого года, в Раду прошли бы шесть партий.

Отправить:
Распечатать:
Теги: президентские выборы, Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, соцопрос, юлия тимошенко, кмис, владимир паниотто
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 