Глава КМИС уточнил: Рейтинги кандидатов в президенты не растут

Владимир Паниотто

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто после публикации результатов соцопроса, уточнил, что цифры – "почти ничем не отличаются от тех, что были опубликованы неделю назад компанией СОЦИС". Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что наращивается отрыв кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского или отрыв президента Петра Порошенко от кандидата Юлии Тимошенко.

"В частности, в обоих исследованиях на первом месте В. Зеленский (16% по отношению ко всем), на втором месте два кандидата, рейтинги которых не отличаются в рамках погрешности – П. Порошенко (11%) и Ю. Тимошенко (10%)", - написал Паниотто.

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Глава КМИС констатирует, что "за последние 10 дней ситуация практически не изменилась".

Ранее сегодня были опубликованы результаты соцопросов, согласно которым лидирует Зеленский. Согласно опросу по парламентским выборам, если бы выборы были в феврале этого года, в Раду прошли бы шесть партий.