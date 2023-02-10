Глава комитета Рады по иностранным делам: Китай выступает на стороне России в войне
10.02.2023, 12:34
Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что КНР выступает на стороне России в войне. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он опубликовал заявление представителя Китая при Евросоюзе Фу Цуна, который поставил под сомнение намерение Запада помочь Украине добиться "полной победы".
Цун сказал, что в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему вторжения России.
Мережко написал, что КНР выступает против предоставления оружия жертве агрессии и геноцида, которой является Украина, потому что она на стороне агрессора — России.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
Читайте также: Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России — разведка Японии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии