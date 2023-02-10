Глава комитета Рады по иностранным делам: Китай выступает на стороне России в войне

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что КНР выступает на стороне России в войне. Об этом он написал в Twitter.

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Он опубликовал заявление представителя Китая при Евросоюзе Фу Цуна, который поставил под сомнение намерение Запада помочь Украине добиться "полной победы".

Цун сказал, что в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему вторжения России.

Мережко написал, что КНР выступает против предоставления оружия жертве агрессии и геноцида, которой является Украина, потому что она на стороне агрессора — России.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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