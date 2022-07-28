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Глава МИД Бельгии, которая ездила в Крым, обозначила свою позицию по полуострову

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 21:11
Глава МИД Бельгии, которая ездила в Крым, обозначила свою позицию по полуострову - Фото
Хаджа Лабиб (фото – Facebook Hadja Lahbib)

Глава МИД Бельгии Хаджи Лабиб, которая в прошлом году в статусе журналиста посещала временно оккупированный Крым, поздравила украинцев с Днем государственности и заявила, что Крым и Донбасс входят в международно признанные границы Украины.

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"Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность моей страны и полную поддержку Украины, а также глубокую дружбу, которая объединяет наши страны", – написала Лабиб.

Она отметила, что Украина – независимая и суверенная страна, а также "ценный и надежный член международного сообщества".

"Ее жители имеют неоспоримое право выбирать свою судьбу. Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью соблюдаться. В эти границы входят все территории Украины, среди которых Крым и Донбасс, которые в настоящее время находятся под незаконной оккупацией Российской Федерации, прямо или через марионеточные режимы", – написала глава МИД Бельгии.

По ее словам, Бельгия рассматривает Украину как члена европейской семьи. "Мы твердо поддерживаем решимость вашей страны защищать те же ценности свободы и демократии, которые вдохновляют европейский проект", – отметила Лабиб.

Она также выразила надежду на скорый визит в Киев, "чтобы лично выразить нашу поддержку и обсудить с вами, как наше будущее сотрудничество может не только продолжаться, но и укрепляться".

  • Лабиб до вступления на должность главы МИД посещала оккупированный Россией Крым и отказывалась называть полуостров украинским.
  • В МИД Украины заявили, что "ведут диалог с бельгийской стороной" в связи с поездкой Лабиб в Крым.
Вадим Ребрина
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Крым бельгия Хаджа Лабиб
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