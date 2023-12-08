Глава МИД Британии: Если США не поддержат Украину, Путин и Си получат подарок на Рождество

Кэмерон заявил, что деньги, которые США уже выделили Украине, "не были потрачены впустую", поскольку они "уничтожили половину довоенных активов РФ"

Дэвид Кэмерон и Энтони Блинкен (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что только российский диктатор Владимир Путин и его китайский "коллега" Си Цзиньпин обрадуются, если американский Конгресс не одобрит дальнейшее финансирование поддержки Украины. Его цитирует Bloomberg.

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"Если эти деньги не пройдут, будут улыбаться только два человека: один из них – Владимир Путин в России, другой – Си Цзиньпин в Пекине. Не знаю, как вы, но я не хочу дарить ни одному из этих двух рождественский подарок", – сказал Кэмерон.

По его словам, если США не согласуют помощь Украине, это может негативно повлиять и на поддержку со стороны европейских стран.

"Влияние этого голосования в Конгрессе будет огромным, поскольку оно позволит тем из нас, кто действительно хочет поддерживать Украину в следующем году, пойти ко всем другим европейским странам и сказать: "Да, вы видели, что США сделали, теперь нам всем нужно присоединиться", – сказал глава британского МИД.

Кэмерон отметил, что деньги, которые американские союзники уже выделили Украине, "не были потрачены впустую", поскольку они "уничтожили половину довоенных активов России".

"Европейская безопасность – это также американская безопасность, и мы должны оставаться едиными в этом, мы должны передать эти деньги украинцам, мы обязаны поддержать их и сделать так, чтобы проиграл Путин", – резюмировал министр.

На днях США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и пр.

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Соединенные Штаты могут гарантировать оказание Украине военной поддержки еще на несколько недель. По его словам, это "вызывает обеспокоенность".

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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