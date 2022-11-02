Глава МИД Британии о зерновом коридоре: Путин выстрелил себе в ногу

Российский диктатор Владимир Путин выстрелил себе в ногу, препятствуя поставкам продовольствия из украинских портов. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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"Он понял, что сам себе выстрелил в ногу, остановив заход судов в украинские порты для загрузки зерна, которое нужно, чтобы накормить весь мир", – написал Клеверли.

По его словам, Путин должен прекратить использовать продовольствие как оружие, а зерновая инициатива должна быть продлена без препятствий со стороны России.

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Марко Сировой

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