Глава МИД Британии о зерновом коридоре: Путин выстрелил себе в ногу
02.11.2022, 18:29
Джеймс Клеверли (фото – Twitter, James Cleverley)
Российский диктатор Владимир Путин выстрелил себе в ногу, препятствуя поставкам продовольствия из украинских портов. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
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"Он понял, что сам себе выстрелил в ногу, остановив заход судов в украинские порты для загрузки зерна, которое нужно, чтобы накормить весь мир", – написал Клеверли.
По его словам, Путин должен прекратить использовать продовольствие как оружие, а зерновая инициатива должна быть продлена без препятствий со стороны России.
- 29 октября РФ заявила, что приостанавливает участие в сделке якобы из-за атаки дронов в Севастополе. Экспорт зерна временно прекратился.
- 30 октября Турция, ООН и Украина согласовали план транзита для судов, невзирая на угрозы РФ. Анкара заявила, что вывоз продолжится, несмотря на "нерешительность" России.
- 31 октября из портов вышли 12 кораблей с 354 500 тоннами агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. А уже 2 октября РФ заявила, что "решила" вернуться к зерновому соглашению.
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