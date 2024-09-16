Глава МИД Британии – об угрозах войной с РФ: Запад не позволит Путину забуллить себя

Дэвид Лемми заявил, что российский диктатор "каждые несколько месяцев" угрожает либо войной с НАТО, либо ядерным оружием

Дэвид Лемми (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Запад не будет реагировать на угрозы российского диктатора Владимира Путина войной России против НАТО. Об этом в эфире Sky News заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

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"Мы не дадим себя забуллить [запугать] наглым шантажом Путина", – сказал он.

Лемми подчеркнул, что "абсолютно неприемлем" тот факт, что российский диктатор "каждые несколько месяцев" угрожает западным странам ядерным оружием или войной России против НАТО.

На прошлой неделе Путин заявил, что любое использование дальнобойного западного вооружения по территории РФ якобы приведет к войне с Россией. Тогда премьер Британии Кир Стармер заявил, что Россия первая начала эту войну, а Украина имеет право на самооборону.

Премьер Польши Дональд Туск также отверг утверждение российского диктатора, отметив, что "не стоит придавать словам Путина чрезмерное значение".

Президент США Джо Байден, комментируя угрозы российского диктатора, заявил: "Я не много думаю о Путине".

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