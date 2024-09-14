Экс-министр обороны Британии Уоллес: Промедление с ударами по России играет на руку Путину

Бен Уоллес заявил, что для достижения своих целей диктатор РФ полагается на устрашение и попытки заставить людей отступить

Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что споры западных союзников по дальнобойным ударам по территории России только выгодны российскому диктатору Владимиру Путину. Его цитирует The Guardian.

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Уоллес выразил разочарование тем, что вопрос о разрешении на дальнобойные удары по России "превратился в "очередное перетягивание каната вокруг другого потенциала".

Он также напомнил о подобных задержках в принятии решений по поставке Украине танков и истребителей F-16.

"Все это промедление, все это перетягивание каната в пользу России и позволяет Путину вставлять в это промедление угрозы, новые красные линии и попытки разделить международное сообщество по принципу "разделяй и властвуй", – высказался экс-министр.

Уоллес назвал Путина "хулиганом" и отметил, что для достижения своих целей тот возлагается на запугивание и попытки заставить людей отступить.

"Именно так он заставляет нас менять свое поведение", – подытожил Уоллес.

Будучи министром обороны Британии, Уоллес призвал союзников не медлить с военной помощью Украине. В частности, он лоббировал передачу ВСУ крылатых ракет большой дальности, истребителей F-16 и т.д.

После того, как главой британского Минобороны стал уже тоже бывший Грант Шаппс, Уоллес волновался, чтобы Лондон не отстал в военной поддержке Украины от союзников.

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