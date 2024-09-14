Ексміністр оборони Британії Воллес: Зволікання Заходу з ударами по РФ грає на руку Путіну

Бен Воллес заявив, що для досягнення своїх цілей диктатор РФ покладається на залякування та спроби змусити людей відступити

Бен Воллес (Фото: ЕРА)

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що суперечки західних союзників щодо далекобійних ударів по території Росії тільки вигідні російському диктатору Володимиру Путіну. Його цитує The Guardian.

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Воллес висловив розчарування тим, що питання щодо дозволу на далекобійні удари по Росії "перетворилося на "чергове перетягування каната навколо іншого потенціалу".

Він також нагадав про подібні затримки у прийнятті рішень щодо постачання Україні танків та винищувачів F-16.

"Все це зволікання, все це перетягування каната на користь Росії й дозволяє Путіну вставляти в це зволікання погрози, нові червоні лінії та намагання розділити міжнародну спільноту за принципом "розділяй і володарюй", – висловився ексміністр.

Воллес назвав Путіна "хуліганом" і зазначив, що для досягнення своїх цілей той покладається на залякування та спроби змусити людей відступити.

"Саме так він змушує нас змінювати свою поведінку", – підсумував Воллес.

Бувши міністром оборони Британії, Воллес закликав союзників не зволікати з військовою допомогою Україні. Зокрема він лобіював передання ЗСУ крилатих ракет великої дальності, винищувачів F-16 тощо.

Після того як главою британського Міноборони став вже теж колишній Грант Шаппс, Воллес хвилювався, щоб Лондон не відстав у військовій підтримці України від союзників.

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