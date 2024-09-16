Глава МЗС Британії – про погрози війною з РФ: Захід не дозволить Путіну забулити себе
Девід Леммі (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Захід не реагуватиме на погрози російського диктатора Володимира Путіна війною Росії проти НАТО. Про це в ефірі Sky News заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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"Ми не дамо себе забулити [залякати] нахабним шантажем Путіна", – сказав він.

Леммі наголосив, що є "абсолютно неприйнятним" той факт, що російський диктатор "кожні кілька місяців" погрожує західним країнам ядерною зброєю або війною Росії проти НАТО.

Минулого тижня Путін заявив, що будь-яке використання далекобійного західного озброєння по території РФ нібито призведе до війни НАТО з Росією. Тоді прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія перша почала цю війну, а Україна має право на самооборону.

  • Прем'єр Польщі Дональд Туск також відкинув твердження російського диктатора, зазначивши, що "не варто надавати словам Путіна надмірного значення".
  • Президент США Джо Байден, коментуючи погрози російського диктатора, заявив: "Я не багато думаю про Путіна".

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