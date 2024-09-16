Глава МЗС Британії – про погрози війною з РФ: Захід не дозволить Путіну забулити себе
Захід не реагуватиме на погрози російського диктатора Володимира Путіна війною Росії проти НАТО. Про це в ефірі Sky News заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Ми не дамо себе забулити [залякати] нахабним шантажем Путіна", – сказав він.
Леммі наголосив, що є "абсолютно неприйнятним" той факт, що російський диктатор "кожні кілька місяців" погрожує західним країнам ядерною зброєю або війною Росії проти НАТО.
Минулого тижня Путін заявив, що будь-яке використання далекобійного західного озброєння по території РФ нібито призведе до війни НАТО з Росією. Тоді прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія перша почала цю війну, а Україна має право на самооборону.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск також відкинув твердження російського диктатора, зазначивши, що "не варто надавати словам Путіна надмірного значення".
- Президент США Джо Байден, коментуючи погрози російського диктатора, заявив: "Я не багато думаю про Путіна".
Читайте також: Ексміністр оборони Британії Воллес: Зволікання Заходу з ударами по РФ грає на руку Путіну