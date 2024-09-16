Глава МЗС Британії – про погрози війною з РФ: Захід не дозволить Путіну забулити себе

Девід Леммі заявив, що російський диктатор "кожні кілька місяців" погрожує або війною з НАТО, або ядерною зброєю

Девід Леммі (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Захід не реагуватиме на погрози російського диктатора Володимира Путіна війною Росії проти НАТО. Про це в ефірі Sky News заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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"Ми не дамо себе забулити [залякати] нахабним шантажем Путіна", – сказав він.

Леммі наголосив, що є "абсолютно неприйнятним" той факт, що російський диктатор "кожні кілька місяців" погрожує західним країнам ядерною зброєю або війною Росії проти НАТО.

Минулого тижня Путін заявив, що будь-яке використання далекобійного західного озброєння по території РФ нібито призведе до війни НАТО з Росією. Тоді прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія перша почала цю війну, а Україна має право на самооборону.

Прем'єр Польщі Дональд Туск також відкинув твердження російського диктатора, зазначивши, що "не варто надавати словам Путіна надмірного значення".

Президент США Джо Байден, коментуючи погрози російського диктатора, заявив: "Я не багато думаю про Путіна".

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