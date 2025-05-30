Глава МИД Чехии о расширении НАТО: На границах России с Альянсом не происходят войны

Ян Липавский (Фото: x.com/JanLipavsky)

Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России, а не представляет угрозу для нее, как считают в Кремле. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его словам, войны не происходят в тех регионах, в которых РФ граничит со странами – членами Альянса. Это способствует безопасности на региональном уровне.

"Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, нет войны. В других местах она есть", – отметил Липавский.

Перед этим спецпосланник США по Украине Кит Келлог назвал "справедливым" беспокойство России относительно расширения НАТО. По его словам, это является одним из вопросов, который Москва будет поднимать на переговорах, он касается не только Украины – Кремль говорит также о Грузии и Молдове.