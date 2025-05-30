Голова МЗС Чехії про розширення НАТО: На кордонах Росії з Альянсом не відбуваються війни
Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не є загрозою для неї, як вважають у Кремлі. Про це заявив міністр іноземних справ Чехії Ян Ліпавський.
За його словами, війни не відбуваються в тих регіонах, в яких РФ межує з країнами – членами Альянсу. Це сприяє безпеці на регіональному рівні.
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"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, немає війни. В інших місцях вона є", – зазначив Ліпавський.
Перед цим спецпосланець США з питань України Кіт Келлог назвав "справедливим" занепокоєння Росії щодо розширення НАТО. За його словами, це є одним з питань, яке Москва порушуватиме на переговорах, воно стосується не тільки України – Кремль говорить й про Грузію та Молдову.
- 28 травня Reuters дізналось ключові вимоги Путіна в обмін на припинення війни. Серед іншого – нерозширення НАТО.
- Також Reuters повідомляло, що НАТО попросить Німеччину надати 40 000 військових для посилення оборони Альянсу.