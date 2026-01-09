Глава МИД Чехии объяснил, почему решили не отменять снарядную инициативу для Украины
Снарядная инициатива от Чехии для Украины продолжится, несмотря на заявления нового премьер-министра Андрея Бабиша о ее вероятном прекращении. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
"Я стал послом добрых дел – продолжение снарядной инициативы, которая чрезвычайно важна для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам", – сказал он.
Также он объяснил, почему власти Чехии решили не отменять снарядную инициативу. По словам Мацинки, в конце 2025 года у предыдущего правительства снарядная инициатива была связана с "определенными инсинуациями", поэтому власти Чехии хотели убедиться, что все происходит правильно.
"Поэтому мы провели консультации с коалиционными партнерами, у нас были выборы. Не у всех коалиционных партнеров была такая же позиция, как у нас, но в конце концов мы пришли к определенному консенсусу. И эта снарядная инициатива будет продолжаться", – сказал глава МИД Чехии.
- 17 декабря 2025 года президент Зеленский заявлял, что есть потенциал относительно чешской инициативы, чтобы обеспечить Украину снарядами в 2026 году.
- 19 декабря Чехия подтвердила, что снарядная инициатива для Украины будет продолжаться.
- 22 декабря премьер Чехии Бабиш заявил, что намерен решить будущее чешской инициативы по боеприпасам для Украины.
