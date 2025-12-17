Зеленский о чешской инициативе: Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами в 2026-м
До конца года запланированы новые поставки снарядов в рамках чешской инициативы, есть потенциал, чтобы обеспечить Украину боеприпасами и в следующем году. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с чешским лидером Петером Павелом.

Президенты говорили о продолжении чешской инициативы, которая уже дала Украине 1,8 млн боеприпасов, и до конца года еще будут поставки.

"Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что говорил с чешским коллегой и о ситуации на фронте.

"Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы", – отметил Зеленский.

По его мнению, для Украины важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую стороны тоже обсудили.

  • В июле Бабиш, который в декабре стал премьером Чехии, пообещал, что в случае победы на выборах отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Тогдашний глава правительства Фиала заявлял, что это было бы большой ошибкой.
  • В сентябре Бабиш повторил свое обещание об отмене чешской инициативы.
  • В начале ноября тогда еще кандидат на должность министра иностранных дел Чехии Турек заявил, что Прага может прекратить свою помощь Украине после формирования нового правительства.
