Зеленський про чеську ініціативу: Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами у 2026-му
До кінця року заплановані нові постачання снарядів у межах чеської ініціативи, є потенціал, щоб забезпечити Україну боєприпасами й наступного року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з чеським лідером Петером Павелом.
Президенти говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть постачання.
"Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи", – написав Зеленський.
Глава держави додав, що говорив із чеським колегою й про ситуацію на фронті.
"Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви", – зазначив Зеленський.
На його думку, для України важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку сторони теж обговорили.
- У липні Бабіш, який у грудні став прем’єром Чехії, пообіцяв, що в разі перемоги на виборах скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Тодішній глава уряду Фіала заявляв, що це було б великою помилкою.
- У вересні Бабіш повторив свою обіцянку про скасування чеської ініціативи.
- На початку листопада тоді ще кандидат на посаду міністра закордонних справ Чехії Турек заявив, що Прага може припинити свою допомогу Україні після формування нового уряду.
