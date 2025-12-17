Зеленський про чеську ініціативу: Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами у 2026-му

Чеська ініціатива вже дала Україні цього року 1,8 млн артилерійських снарядів, заявив президент

Фото: Офіс президента

До кінця року заплановані нові постачання снарядів у межах чеської ініціативи, є потенціал, щоб забезпечити Україну боєприпасами й наступного року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з чеським лідером Петером Павелом.

Президенти говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів, і до кінця року ще будуть постачання.

"Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи", – написав Зеленський.

Глава держави додав, що говорив із чеським колегою й про ситуацію на фронті.

"Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви", – зазначив Зеленський.

На його думку, для України важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку сторони теж обговорили.