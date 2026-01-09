Голова МЗС Чехії пояснив, чому вирішили не скасовувати снарядну ініціативу для України
Снарядна ініціатива від Чехії для України триватиме попри заяви нового прем'єр-міністра Андрія Бабіша про її ймовірне припинення. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.
"Я став послом добрих справ – продовження снарядної ініціативи, яка надзвичайно важлива для України. Я радий, що нам вдалося знайти компроміс і консенсус, який забезпечить продовження ініціативи з боєприпасів", – сказав він.
Також він пояснив, чому влада Чехії вирішила не скасовувати снарядну ініціативу. За словами Мацінки, наприкінці 2025 року у попереднього уряду снарядна ініціатива була пов'язана з "певними інсинуаціями", тому влада Чехії хотіла пересвідчитися, що все відбувається правильно.
"Тож ми провели консультації з коаліційними партнерами, у нас були вибори. Не всі коаліційні партнери мали таку саму позицію, як ми, але зрештою ми прийшли до певного консенсусу. І ця снарядна ініціатива триватиме", – сказав голова МЗС Чехії.
- 17 грудня 2025 року президент Зеленський заявляв, що є потенціал щодо чеської ініціативи, щоб забезпечити Україну снарядами у 2026 році.
- 19 грудня Чехія підтвердила, що снарядна ініціатива для України триватиме.
- 22 грудня прем'єр Чехії Бабіш заявив, що має намір вирішити майбутнє чеської ініціативи щодо боєприпасів для України.
