Глава МИД Эстонии: Истребители F-16 — это не космические корабли. ВСУ быстро освоят их
27.03.2023, 13:17
Урмас Рейнсалу (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что союзниками стоит скорее передать Украине истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК-Украина.
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По его словам, западным партнерам Украины стоит отказаться от принципа поэтапной военной помощи и предоставить все необходимое вооружение для победы над РФ, в том числе и F-16.
Он выразил надежду, что по итогам 2022 года Запад понял, что необходимо вести проактивную, а не реактивную политике.
"Что касается F-16, то летчики — это летчики, мы не говорим о каких-то космических кораблях. А летчики самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок", — сказал Рейнсалу.
Дипломат заявил, что F-16 могут быть платформой противовоздушной обороны и воздушного щита Украины.
- 5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
- 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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