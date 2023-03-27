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Глава МИД Эстонии: Истребители F-16 — это не космические корабли. ВСУ быстро освоят их

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 13:17
Глава МИД Эстонии: Истребители F-16 — это не космические корабли. ВСУ быстро освоят их - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что союзниками стоит скорее передать Украине истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, западным партнерам Украины стоит отказаться от принципа поэтапной военной помощи и предоставить все необходимое вооружение для победы над РФ, в том числе и F-16.
Он выразил надежду, что по итогам 2022 года Запад понял, что необходимо вести проактивную, а не реактивную политике. 

"Что касается F-16, то летчики — это летчики, мы не говорим о каких-то космических кораблях. А летчики самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок", — сказал Рейнсалу.

Дипломат заявил, что F-16 могут быть платформой противовоздушной обороны и воздушного щита Украины. 

Читайте также: Воздушные силы: США высоко оценили уровень наших летчиков, есть положительные моменты

Дмитро Гриниченко
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война военная помощь эстония Урмас Рейнсалу f-16
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