Глава МИД Эстонии: Истребители F-16 — это не космические корабли. ВСУ быстро освоят их

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что союзниками стоит скорее передать Украине истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК-Украина.

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По его словам, западным партнерам Украины стоит отказаться от принципа поэтапной военной помощи и предоставить все необходимое вооружение для победы над РФ, в том числе и F-16.

Он выразил надежду, что по итогам 2022 года Запад понял, что необходимо вести проактивную, а не реактивную политике.

"Что касается F-16, то летчики — это летчики, мы не говорим о каких-то космических кораблях. А летчики самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок", — сказал Рейнсалу.

Дипломат заявил, что F-16 могут быть платформой противовоздушной обороны и воздушного щита Украины.

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Дмитро Гриниченко

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