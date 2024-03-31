Глава МИД Финляндии: Сейчас не время отправлять войска в Украину, в перспективе – возможно

Элина Валтонен (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас не время для отправки войск НАТО в Украину, но в долгосрочной перспективе "ничего не стоит исключать". Ее цитирует Financial Times.

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"Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", – сказала она.

Глава финской дипломатии считает, что западным союзникам следует держать Россию в догадках о том, какими будут дальнейшие действия НАТО.

"Зачем нам, особенно не зная, куда пойдет эта война и что произойдет в будущем, раскрывать все наши карты? Я действительно не знаю", – подчеркнула Валтонен.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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