Глава МИД Финляндии: Сейчас не время отправлять войска в Украину, в перспективе – возможно
Элина Валтонен (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас не время для отправки войск НАТО в Украину, но в долгосрочной перспективе "ничего не стоит исключать". Ее цитирует Financial Times.

"Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", – сказала она.

Глава финской дипломатии считает, что западным союзникам следует держать Россию в догадках о том, какими будут дальнейшие действия НАТО.

"Зачем нам, особенно не зная, куда пойдет эта война и что произойдет в будущем, раскрывать все наши карты? Я действительно не знаю", – подчеркнула Валтонен.

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