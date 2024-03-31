Глава МЗС Фінляндії: Зараз не час відправляти війська в Україну, але у перспективі – можливо
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що зараз не час для відправлення військ НАТО в Україну, але у довгостроковій перспективі "нічого не варто виключати". Її цитує Financial Times.
"Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати", – сказала вона.
Голова фінської дипломатії вважає, що західним союзникам варто тримати Росію в здогадках щодо того, якими будуть подальші дії НАТО.
"Навіщо нам, особливо не знаючи, куди піде ця війна і що станеться в майбутньому, розкривати всі наші карти? Я справді не знаю", – наголосила Валтонен.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
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