Глава МЗС Фінляндії: Зараз не час відправляти війська в Україну, але у перспективі – можливо

Еліна Валтонен (Фото: ЕРА)

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що зараз не час для відправлення військ НАТО в Україну, але у довгостроковій перспективі "нічого не варто виключати". Її цитує Financial Times.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати", – сказала вона.

Голова фінської дипломатії вважає, що західним союзникам варто тримати Росію в здогадках щодо того, якими будуть подальші дії НАТО.

"Навіщо нам, особливо не знаючи, куди піде ця війна і що станеться в майбутньому, розкривати всі наші карти? Я справді не знаю", – наголосила Валтонен.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: У НАТО заявили, що не бачать, щоб Росія готувала напад на Альянс. Але "треба бути готовими"