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Глава МИД Франции: Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 16:16
Глава МИД Франции: Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов - Фото
Катрин Колонна и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Catherine Colonna)

Франция не намерена признавать организованные российскими оккупантами псевдореферендумы. Об этом заявила в Twitter глава МИД Франции Катрин Колонна.

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"Я еще раз подтвердила Дмитрию Кулебе, что у Украины есть полная поддержка Франции – экономическая, гуманитарная, военная и дипломатическая. Франция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные Россией", – написала Колонна.

  • 26 сентября Великобритания ввела новые санкции в отношении российских олигархов, госкомпаний и ряда коллаборантов в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов на временно оккупированных территориях Украины. 

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Сергій Бережний
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франция дипломатия псевдореферендум катрин колонна
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