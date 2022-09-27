Глава МИД Франции: Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов
27.09.2022, 16:16
Катрин Колонна и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Catherine Colonna)
Франция не намерена признавать организованные российскими оккупантами псевдореферендумы. Об этом заявила в Twitter глава МИД Франции Катрин Колонна.
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"Я еще раз подтвердила Дмитрию Кулебе, что у Украины есть полная поддержка Франции – экономическая, гуманитарная, военная и дипломатическая. Франция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные Россией", – написала Колонна.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
- 26 сентября Великобритания ввела новые санкции в отношении российских олигархов, госкомпаний и ряда коллаборантов в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов на временно оккупированных территориях Украины.
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