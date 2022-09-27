Глава МИД Франции: Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов

Франция не намерена признавать организованные российскими оккупантами псевдореферендумы. Об этом заявила в Twitter глава МИД Франции Катрин Колонна.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я еще раз подтвердила Дмитрию Кулебе, что у Украины есть полная поддержка Франции – экономическая, гуманитарная, военная и дипломатическая. Франция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные Россией", – написала Колонна.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

26 сентября Великобритания ввела новые санкции в отношении российских олигархов, госкомпаний и ряда коллаборантов в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте также: Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.