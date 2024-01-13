Глава МИД Франции: Украина для нас – приоритет, несмотря на увеличение кризисов в мире

Кулеба заявил, что первый визит французского министра именно в Киев свидетельствует о приоритетности Украины

Стефан Сежурне (Скриншот)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что поддержка Украины является для Парижа приоритетом, несмотря на увеличение кризисов и конфликтов в мире.

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"Несмотря на увеличение кризисов в мире, Украина есть и будет оставаться для Франции приоритетом. Это один из ключевых месседжей, которые я сегодня посылаю вам", – сказал Сежурне.

Он добавил, что Украина сегодня отстаивает ключевые ценности и принципы международного права, защищает Францию и другие демократические европейские страны.

Кулеба та его французский коллега обсудили оборонное сотрудничество и интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

21 декабря 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

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