Голова МЗС Франції: Україна для нас – пріоритет, попри зростання криз у світі

Кулеба заявив, що перший візит французького міністра саме до Києва свідчить про пріоритетність України

Стефан Сежурне (Скриншот)

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що підтримка України є для Парижа пріоритетом, попри збільшення криз та конфліктів у світі.

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"Попри збільшення криз у світі, Україна є й залишатиметься для Франції пріоритетом. Це один з ключових меседжів, які я сьогодні посилаю вам", – сказав Сежурне.

Він додав, що Україна сьогодні відстоює ключові цінності та принципи міжнародного права, а також захищає Францію та інші демократичні європейські країни.

Кулеба та його французький колега обговорили оборонну співпрацю та інтеграцію України до Євросоюзу та НАТО.

21 грудня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

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