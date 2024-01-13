Голова МЗС Франції: Україна для нас – пріоритет, попри зростання криз у світі
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що підтримка України є для Парижа пріоритетом, попри збільшення криз та конфліктів у світі.
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"Попри збільшення криз у світі, Україна є й залишатиметься для Франції пріоритетом. Це один з ключових меседжів, які я сьогодні посилаю вам", – сказав Сежурне.
Він додав, що Україна сьогодні відстоює ключові цінності та принципи міжнародного права, а також захищає Францію та інші демократичні європейські країни.
Кулеба та його французький колега обговорили оборонну співпрацю та інтеграцію України до Євросоюзу та НАТО.
- 21 грудня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".
- Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.
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