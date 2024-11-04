Глава МИД Германии Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Киев

Это уже восьмой визит главы немецкого МИД в Киев с начала полномасштабной войны

Анналена Бербок (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 4 ноября прибыла с неанонсированным визитом в Киев. Об этом сообщает украинская служба DW.

"В течение почти 1000 дней путинская война потрясает повседневную жизнь украинцев – но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине", – заявила Бербок по прибытии в украинскую столицу.

По предварительной информации, в Бербок запланированы встречи с чиновниками Украины. В частности, она должна встретиться с министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским.

Außenministerin Annalena Baerbock ist soeben zu ihrem achten Ukraine-Besuch seit dem Angriff Russlands in Kyjiw eingetroffen. Am Tag vor den US-Präsidentschaftswahlen verspricht sie den Ukrainern Unterstützung "solange, wie sie uns brauchen". Mehr fortlaufend @derspiegel pic.twitter.com/6bsxB7ZN0W — Christoph Schult (@schultchristoph) November 4, 2024

Это уже восьмой визит главы германского МИД в Киев с начала полномасштабной войны.

30 сентября 2024 года Бербок заявила, что поддерживает право Украины на дальнобойные удары по территории России, несмотря на то, что канцлер страны Олаф Шольц выступает против.

7 октября она выступила с заявлением, в котором не исключила, что в перспективе Украина сможет наносить дальнобойные удары по территории России немецким оружием.