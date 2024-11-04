Глава МИД Германии Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Киев
Анналена Бербок (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 4 ноября прибыла с неанонсированным визитом в Киев. Об этом сообщает украинская служба DW.

"В течение почти 1000 дней путинская война потрясает повседневную жизнь украинцев – но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине", – заявила Бербок по прибытии в украинскую столицу.

По предварительной информации, в Бербок запланированы встречи с чиновниками Украины. В частности, она должна встретиться с министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским.

Это уже восьмой визит главы германского МИД в Киев с начала полномасштабной войны.

  • 30 сентября 2024 года Бербок заявила, что поддерживает право Украины на дальнобойные удары по территории России, несмотря на то, что канцлер страны Олаф Шольц выступает против.
  • 7 октября она выступила с заявлением, в котором не исключила, что в перспективе Украина сможет наносить дальнобойные удары по территории России немецким оружием.
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