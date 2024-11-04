Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з неанонсованим візитом до Києва

Це вже восьмий візит глави німецького МЗС до Києва з початку повномасштабної війни

Анналена Бербок (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вранці 4 листопада прибула з неанонсованим візитом до Києва. Про це повідомляє українська служба DW.

"Протягом майже 1000 днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців – але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні", – заявила Бербок після прибуття до української столиці.

За попередньою інформацією, у Бербок заплановано зустрічі з високопосадовцями України. Зокрема, вона має зустрітися з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Володимиром Зеленським.

Außenministerin Annalena Baerbock ist soeben zu ihrem achten Ukraine-Besuch seit dem Angriff Russlands in Kyjiw eingetroffen. Am Tag vor den US-Präsidentschaftswahlen verspricht sie den Ukrainern Unterstützung "solange, wie sie uns brauchen". Mehr fortlaufend @derspiegel pic.twitter.com/6bsxB7ZN0W — Christoph Schult (@schultchristoph) November 4, 2024

Це вже восьмий візит глави німецького МЗС до Києва з початку повномасштабної війни.

30 вересня 2024 року Бербок заявила, що підтримує право України на далекобійні удари по території Росії, попри те що канцлер країни Олаф Шольц виступає проти.

7 жовтня вона виступила із заявою, в якій не виключила, що у перспективі Україна зможе завдавати далекобійних ударів по території Росії німецькою зброєю.