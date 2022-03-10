UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Китая впервые назвал войну в Украине войной. И надеется, что она закончится

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 19:30
Глава МИД Китая впервые назвал войну в Украине войной. И надеется, что она закончится - Фото
Министр иностранных дел Китая Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И впервые назвал войной вторжение России в Украину. Он надеется, что война скоро закончится, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что китайское госТВ опубликовало цитату, которую Ван И сказал главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану.

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", – заявил он.

Ван И также призвал все стороны успокоиться и принять дополнительные меры, чтобы не допустить эскалации.

В агентстве отмечают, что Ван И впервые назвал войной ситуацию в Украине. Китай при этом воздерживался от того, чтобы называть вторжением нападение России на Украину или осуждать его.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД Китая война ван и
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 