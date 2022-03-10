Глава МИД Китая впервые назвал войну в Украине войной. И надеется, что она закончится
10.03.2022, 19:30
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И впервые назвал войной вторжение России в Украину. Он надеется, что война скоро закончится, передает Reuters.
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Отмечается, что китайское госТВ опубликовало цитату, которую Ван И сказал главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану.
"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", – заявил он.
Ван И также призвал все стороны успокоиться и принять дополнительные меры, чтобы не допустить эскалации.
В агентстве отмечают, что Ван И впервые назвал войной ситуацию в Украине. Китай при этом воздерживался от того, чтобы называть вторжением нападение России на Украину или осуждать его.
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